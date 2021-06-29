Иммунолог раскрыл особенности «лямбда»-штамма коронавируса

Иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности «лямбда»-штамма коронавируса. Об этом доктор медицинских наук рассказал в эфире «Радио 1».

По его словам, данная мутация является отражением естественного процесса мутации вируса, который подстраивается под изменяющиеся внешние условия. «Лямбда»-штамм более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру, отметил врач.

Специалист рассказал, что новая конструкция дает данной мутации коронавируса преимущество в размножении и она начала вытеснять все остальные. При этом специалист добавил, что этот штамм будет быстрее заражать тех, кто не привился и не переболел.

Ранее Агентство общественного здравоохранения Англии перечислило симптомы нового штамма коронавируса. Ученые полагают, что «лямбда»-штамм отличается от других мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако на данный момент у исследователей нет данных, что вирус способен спровоцировать более тяжелое протекание COVID-19. Основные симптомы также не отличаются от остальных штаммов. Ученые причисляют к ним повышение температуры, непрерывный кашель, потерю обоняния и вкуса.