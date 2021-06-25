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Новый штамм коронавируса «лямбда» вырвался за пределы Южной Америки

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Фото: Reuters

Новый вариант COVID-19, массово диагностируемый в Южной Америке, вырвался за пределы континента, достиг Европы и был зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщило британское министерство здравоохранения, на островном государстве было обнаружено шесть случаев заболевания «лямбда»-вариантом коронавируса, при этом все они связаны с поездками за границу.

«Лямбда»-вариация SARS-CoV-2 (C.37) сейчас находится под особым наблюдением из-за нескольких заметных мутаций штамма, включая L452Q и F490S. Всемирная организация здравоохранения уже классифицировала «лямбда»-вариант как вариацию, требующую пристального наблюдения. В ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19 более заразны и усиливают резистентность к антителам, хотя доказательств тому пока недостаточно, чтобы говорить об этом наверняка. В настоящее время министерство здравоохранения Великобритании проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять, как повлияли новые мутации на поведение вируса.

По данным издания, на Перу, где это был впервые зафиксирован новый штамм коронавируса, приходится более 81 процента заболеваний «лямбда»-вариантом. Данный вид инфекции распространился на Чили (там им болеет 32 процента от всех заразившихся за последние 60 дней), Аргентину и Эквадор.

Также медики нашли новый опасный вариант коронавируса на юге Бразилии. По словам исследователей, распространение нового штамма SARS-CoV-2 может обострить эпидемиологическую обстановку в стране.

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