Бразилия одобрила применение «Спутника V»

Бразильский фармрегулятор Anvisa одобрил ограниченный импорт и применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

В Twitter-аккаунте вакцины уточняется, что первая партия препарата прибудет в латиноамериканскую страну в июле. При этом разрешается ввоз вакцин только с производственных предприятий, проверенных регулятором.

Бразильские власти запретили вакцинацию «Спутником V» лиц младше 18 лет, беременных и кормящих женщин, а также больным

с рядом патологий. Также вакцину не смогут получить те, кто ранее прививался против COVID-19 другими препаратами, получал иммуноглобулины, иммунодепрессанты, химио- или лучевую терапию или различные антитела.

26 мая Международный комитет Красного Креста попросил у Москвы предоставить вакцину «Спутник V». Соответствующее обращение направлено в правительство России. Вакцину просят предоставить на безвозмездной основе. В каких странах Красный Крест намеревается использовать российскую вакцину от коронавируса, пока не уточняется.

Около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.