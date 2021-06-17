В Бразилии зафиксировали 19 разновидностей коронавируса

В бразильском штате Сан-Паулу зафиксировали как минимум 19 разновидностей COVID-19. Об этом сообщает Urdu Point со ссылкой на исследовательский институт Бутантан.

Отмечается, что в большинстве случаев — 89,9 процентах — преобладает амазонский штамм коронавируса P.1. На втором месте находится британский штамм B.1.1.7, на долю которого приходится 4,2 процента.

Сан-Паулу с населением 46 миллионов человек является самым густонаселенным штатом в стране. Здесь зафиксировано наибольшее число заболевших.

Ранее стало известно, что Бразилия одобрила применение российской вакцины «Спутник V». Первая партия препарата прибудет в латиноамериканскую страну в июле.