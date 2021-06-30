Вирусолог назвал опасные места для заражения коронавирусом летом

Существует несколько потенциально опасных мест для заражения коронавирусом летом, среди них пляжи, бассейны, аквапарки и аттракционы. Такие летние развлечения назвал заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам вирусолога, вирус гибнет на жаре, однако лежак на пляже лучше протереть дезинфицирующим средством. Потенциально опасными могут быть и полотенца или пледы, которые дают в аренду в общественных местах отдыха, поэтому приносить их необходимо из дома, считает Шестопалов.

На пляже важно соблюдать социальную дистанцию, напомнил заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии Артем Стрельников. По его словам, открытые бассейны и аквапарки опасны большими очередями на входе и массовым скоплением людей в раздевалках и душах.

«Маску там никто носить не будет. Поэтому заразиться коронавирусом в таких условиях очень легко», — сказал Стрельников.

В число мест, где можно заразиться коронавирусом, по мнению иммунолога, входят и аттракционы.

«Неизвестно, кто сидел в кабинке колеса обозрения до вас, а ее не обрабатывают после каждого круга. На аттракционах одновременно находятся несколько человек, а социальная дистанция там не соблюдается», — заключил иммунолог.

Ранее сообщалось, что вирусологи и иммунологи назвали места, где вероятность подцепить инфекцию наиболее высокая. Наибольшую опасность представляют помещения с плохой вентиляцией, общественный транспорт в часы пик, а также магазины, аптеки и прочие места, где скапливаются очереди и долгое время общаются люди.