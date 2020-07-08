Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Вирусологи и иммунологи предупредили о сохраняющихся рисках заражения коронавирусом нового типа и назвали места, где вероятность подцепить инфекцию наиболее высокая. Об этом в среду, 8 июля, пишут «Известия».

В первую очередь наибольшую опасность представляют помещения с плохой вентиляцией. Как указал лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, из-за плохой циркуляции воздуха заразиться можно в любом замкнутом пространстве.

По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александра Лукашева, самым опасным остается общественный транспорт в час пик, а также магазины, аптеки и прочие места, где скапливаются очереди и долгое время общаются люди.

Кроме того, вероятность заражения коронавирусом высока в барах, ресторанах и караоке-клубах. Также необходимо соблюдать осторожность при посещении стадионов, кальянных, храмов и стоматологических клиник.

Эксперты подчеркнули, что ситуацию осложняет тот факт, что после снятия ограничений люди расслабились и перестали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность воздушной передачи вируса в общественных местах существует, например, в закрытых, плохо проветриваемых помещениях при большом скоплении людей. При этом в организации отметили, что для официального подтверждения такой вероятности необходимо собрать и верно обработать соответствующие доказательства.

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