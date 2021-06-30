Биолог объяснил четыре мутации коронавируса за два года

Специалист в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, профессор Сколтеха Константин Северинов в интервью «МК» объяснил, как появились четыре мутации коронавируса за два года.

Так, биолог напомнил о том, что новые варианты гриппа появляются каждый год, поэтому вакцина от этого заболевания модифицируется каждый год. При этом COVID-19, по мнению специалиста, в целом мутирует меньше, чем вирус гриппа.

«Тем не менее в условиях пандемии, когда он стремительно распространяется по популяции, идет естественный процесс отбора новых приспособленных, более заразных вариантов», — сказал Северинов, отметив, что появление новых вариантов «не заговор, а естественный процесс».

Ранее 30 июля стало известно, что в России обнаружили еще два штамма коронавирусной инфекции. Ими оказались тайский и перуанский штаммы. Как сообщил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин, основные усилия по изучению направлены на индийский штамм, однако за новоявленными перуанским и тайским все равно наблюдают.

За последние сутки в России выявили 21 042 новых случая коронавируса. Общее число заражений составило 5 514 599. Больше всего заражений выявлено в Москве (5823 случая), Московской области (2583 случая) и Санкт-Петербурге (1503 случая).