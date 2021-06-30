Великобритания заявила о рекорде по случаям COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании обновило рекорд с конца января, составив за сутки 26 068. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Соединенного Королевства.

При этом днем ранее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляло 20 479, скончались 23 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заявили о 4,7 миллионе случаев заражения, скончались более 128 тысяч человек.

В Великобритании первую дозу прививки от коронавируса получили 84,9 процента совершеннолетнего населения, обе дозы получили больше половины взрослого населения — 62,4 процента.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире. Однако в западных странах, победивших COVID-19, сохраняется угроза распространения индийского штамма. В ВОЗ предупредили, что штамм «дельта» считает более агрессивным. Отмечается, что за прошедшую неделю им заразились более 35 тысяч жителей Великобритании.