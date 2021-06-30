ВОЗ предупредила об угрозе индийского штамма в победивших коронавирус странах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире. Однако в западных странах, победивших COVID-19, сохраняется угроза распространения индийского штамма, передает РИА Новости.

В ВОЗ предупредили, что штамм «дельта» считает более агрессивным. Отмечается, что за прошедшую неделю им заразились более 35 тысяч жителей Великобритании. До этого в стране распространялся британский штамм «альфа». Скорость заражения им была на 60 процентов ниже, чем у индийского штамма.

На данный момент на Западе идет активная вакцинация населения от коронавируса. В то же время развивающимся странам не хватает препаратов. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Африке, где заболеваемость выросла на 40 процентов за неделю. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сравнил ситуацию с COVID-19 в африканском регионе с распространением ВИЧ и СПИД. По его словам, жителям Африки недоступны актуальные методы лечения.

24 июня глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (Andrea Ammon) предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на «дельта»-вариант вируса.