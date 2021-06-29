Города Австралии отправили на карантин из-за индийского штамма

Жители крупнейших городов Австралии возмущены из-за того, что их отправили на карантин, а также из-за медленной вакцинации. К новым ограничительным мерам власти прибегли из-за распространения более заразного индийского штамма коронавируса, который также называют штаммом «дельта», пишет The Guardian.

Жесткие меры ввели в Сиднее, а также в Брисбене, Перте и Дарвине. Поводом для них стали новые вспышки, суммарно затронувшие около 150 человек. Это немаленькие для Австралии цифры: за все время пандемии там зафиксировано всего около 31 тысячи случаев заражения коронавирусом и 910 связанных с ним смертей. Специалисты считают, что такой результат обеспечило своевременное закрытие границ и одни из самых строгих в мире карантинных мер.

Австралийское население, однако, сильно отстает от Европы и США по скорости вакцинации: пока что прививку получили всего около 5 процентов австралийцев. Власти в ближайшее время планируют ускорять этот процесс — есть опасения, что иначе ограничения не окажут нужного действия.

По состоянию на понедельник, 28 июня, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 650 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 472 941. Больше всего случаев — 7246 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Московская область (2722 случая) и Санкт-Петербург (1335 случаев).