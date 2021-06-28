Меркель захотела запретить британцам въезд в Евросоюз

Канцлер Германии Ангела Меркель захотела запретить британцам въезд в страны Евросоюза независимо от того, были ли они вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает The Times.

Политик будет настаивать на объявлении Великобритании «страной, вызывающей озабоченность» из-за высоких темпов распространения дельта-варианта COVID-19. Ее предложение обсудят на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы, которое пройдет 28 июня.

Также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку введения обязательного карантина для туристов без прививки.

По информации издания, некоторые страны-участницы ЕС не согласны с призывами немецкого канцлера. В частности, это Испания, Греция, Португалия, Кипр и Мальта, которые рассчитывают на доходы от британских туристов. По словам источника в британском правительстве, власти этих стран уверены, что Берлин не должен принимать подобное решение за них.

24 июня сообщалось, что глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний предрекла индийскому штамму коронавируса быстрое распространение на все страны Европы. Врач отметила, что к августу 2021 года 90 процентов случаев заболевания COVID-19 на европейской территории будут приходиться на дельта-вариант вируса. Она также предрекла резкий рост инфицирования среди молодых людей, которые не сделали прививку.