Разведка США зашла в тупик в деле о расследовании появления COVID-19

Разведка США, перед которой администрация Джо Байдена поставила задачу установить причины пандемии коронавируса, не смогла определить причины появления COVID-19 и зашла в тупик. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

В ведомстве сообщили, что разведка не смогла прийти к окончательным выводам относительно появления инфекции и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока.

Как уточняет издание, американское разведывательное сообщество вряд ли сможет дать окончательный ответ на вопрос Байдена и через 90 дней, так как пока не имеет убедительных доказательств в пользу той или иной версии.

Ранее разведка Великобритании не исключила версию, по которой глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории в Ухане. Как рассказал собеседник издания, в разведке считают возможным такой вариант развития событий.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала итоги работы международной группы экспертов, посетивших Ухань для поиска источника происхождения коронавируса. Однако в США выразили сомнения в результатах работы экспертов. В частности, президент США Джо Байден поручил разведке узнать об источнике коронавируса за 90 дней.