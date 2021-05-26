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Байден поручил разведке узнать об источнике коронавируса за 90 дней

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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден поручил разведывательным службам страны узнать об источнике коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Байдена, он попросил разведку удвоить усилия, чтобы собрать всю необходимую информацию, которая могла бы помочь сделать окончательный вывод о происхождении вируса. Президент также попросил разведывательное сообщество уделить особое внимание отдельным вопросам, которые могут стать основанием для дальнейшего расследования, в том числе тем, что связаны с Китаем.

Ранее сообщалось, что у США имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

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