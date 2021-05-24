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США раскрыли косвенное доказательство лабораторного происхождения коронавируса

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Трое исследователей из Уханьского института вирусологии в Китае настолько тяжело заболели в ноябре 2019 года, что были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. Такие данные следуют из ранее неопубликованного отчета разведки США, сообщает The Wall Street Journal. По мнению репортеров газеты, это может служить косвенным доказательством лабораторного происхождения коронавируса.

Раскрытие информации о количестве ученых, времени заболевания и обращения в больницы произошло накануне 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой будет обсуждаться борьба с коронавирусом, а также продолжится расследование происхождения COVID-19.

Как следует из новых данных, у ученых наблюдались симптомы, которые соответствовали как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям. Мнения специалистов о силе предоставленных доказательств разделились. Некоторые считают, что опубликованная информация является потенциально важной, однако нуждается в последующей доработке и дополнительном подтверждении.

Китай неоднократно отрицал, что вирус вырвался из одной из его лабораторий. Комментируя обнародованные данные, в МИД КНР заявили, что «США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории» и посоветовали ВОЗ изучить ранние случаи COVID-19 в других странах. Администрация президента США Джо Байдена отказалась комментировать разведданные. В то же время там подчеркнули, что все теории о первоисточнике пандемии должны быть исследованы ВОЗ и международными экспертами.

Ранее в мае сообщалось, международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.

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