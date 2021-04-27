Володин допустил утечку коронавируса из американской лаборатории

Распространение коронавируса могло произойти после утечки из американской биологической лаборатории, Россия должна поднять вопрос об ответственности за это. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС во вторник, 27 апреля.

«Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали», — сказал он.

Спикер Госдумы призвал США остановить исследования, которые, по его словам, могли привести к появлению коронавируса, а также компенсировать издержки пострадавшим от пандемии странам. «Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали», — отметил Володин.

Он уточнил, скорей всего, параллельно США продолжают работу по моделированию вируса, и, если ее не остановить, мир окажется «заложником новых и новых ситуаций».

Спикер нижней палаты парламента также напомнил об американских лабораториях в Грузии и Восточной Европе. «Это надо брать под контроль», — подчеркнул он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коронавирус специально был завезен в Китай военными из Европы.