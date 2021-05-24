Мир
 
Последние новости
Ryanair рассказала о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске самолета
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Белоруссия создала комиссию по инциденту с самолетом Ryanair
Прокуратура потребовала девять лет колонии для главы Меджлиса крымских татар
Суд отменил приговор российскому экс-полицейскому за выстрел в школьницу
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Россиянка восемь километров проехала с мужчиной на капоте и попала на видео
55-летняя женщина потратила все сбережения на тату во все тело и прославилась
В России выявили 8406 новых случаев коронавируса
В Европе объяснили задержку одобрения российской вакцины «Спутник V»
Новости партнеров

Китай ответил на сообщения о таинственной болезни в Ухане в 2019 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Peter / Reuters

В министерстве иностранных дел Китая ответили на сообщения о таинственной болезни исследователей в Ухане в 2019 году, похожей по симптомам на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что результаты расследования о предполагаемой болезни сотрудников Уханьского института вирусологии, опубликованные The Wall Street Journal, не соответствуют действительности. В МИД заявили, что, по данным опубликованного 23 марта 2021-го доклада, институт не сталкивался с коронавирусной инфекцией до 30 декабря 2019 года и ни один сотрудник не был инфицирован.

Ранее стало известно, что трое исследователей из института вирусологии в Китае настолько тяжело заболели в ноябре 2019 года, что были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. Как следует из новых данных, у ученых наблюдались симптомы, которые соответствовали как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям.

20 мая отмечалось, что у США имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

До этого сообщалось, что международная группа ученых признала существование двух правдоподобных версий начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США заявили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории
Володин допустил утечку коронавируса из американской лаборатории
ВОЗ выпустила доклад о происхождении коронавируса