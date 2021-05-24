Китай ответил на сообщения о таинственной болезни в Ухане в 2019 году

В министерстве иностранных дел Китая ответили на сообщения о таинственной болезни исследователей в Ухане в 2019 году, похожей по симптомам на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что результаты расследования о предполагаемой болезни сотрудников Уханьского института вирусологии, опубликованные The Wall Street Journal, не соответствуют действительности. В МИД заявили, что, по данным опубликованного 23 марта 2021-го доклада, институт не сталкивался с коронавирусной инфекцией до 30 декабря 2019 года и ни один сотрудник не был инфицирован.

Ранее стало известно, что трое исследователей из института вирусологии в Китае настолько тяжело заболели в ноябре 2019 года, что были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу. Как следует из новых данных, у ученых наблюдались симптомы, которые соответствовали как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям.

20 мая отмечалось, что у США имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

До этого сообщалось, что международная группа ученых признала существование двух правдоподобных версий начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2: она могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории.