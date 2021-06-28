Грекам пообещали деньги за вакцинацию

Правительство Греции пообещало молодым грекам денежную выплату за вакцинацию. Об этом объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает агентство Associated Press.

Выплаты размером в 150 евро можно будет потратить на билеты на поезда, самолеты и паромы, абонементы в культурные учреждения, аренду автомобилей или на бронирование кемпинговых площадок.

«Мы надеемся, что молодежь воспользуется этой возможностью. Государство благодарит вас за ответственное поведение — за то, что, я уверен, вы бы сделали и так», — произнес Мицотакис в телевизионном выступлении.

Греческое правительство также анонсировало, что снимет ряд карантинных мер для тех, кто получил вакцину, но детали этого решения пока не ясны. По оценкам властей, примерно 35 процентов греков будут вакцинированы к концу июня, а к концу июля планируется привить 48 процентов жителей страны.

К таким мерам прибегают и в России: так, «АвтоВАЗ» решил раздать деньги работникам завода и дочерних обществ, которые пройдут полную вакцинацию против коронавируса или получат первый компонент прививки до 16 июля.