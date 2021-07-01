Российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

Новый пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в середине сентября, рассказал руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков. Ученые спрогнозировали, что число пациентов с коронавирусом в Москве может достигнуть примерно 225-280 тысяч, сообщают «Известия».

Каков прогноз?

Российские специалисты разработали математическую модель, которая представляет собой систему дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. С ее помощью ученые построили девять кривых распространения коронавируса, первая из которых — самая пессимистичная, а последняя — наиболее благоприятная. Сейчас ситуация в столице развивается между четвертой и пятой кривыми.

Если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тысяч человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября. Отмечу, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3–1,6 раза больше числа активных больных на втором пике. Алексей Боровков О пике заболевамости коронавирусом

Если обстановка будет развиваться по пятой кривой, то число больных в начале декабря составит около 177 тысяч. При наиболее пессимистичном сценарии новый пик придется на конец лета, а число зараженных в Москве может достигнуть 443 тысяч человек.

Оценка экспертов

Специалисты полагают, что такой прогноз может быть излишне суровым. Например, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин считает, что заболеваемость коронавирусом снизится уже через месяц.

Люди в Москве начали массово вакцинироваться, поэтому жители столицы будут болеть реже или, по крайней мере, болеть не так тяжело. Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать окончание экзаменов и связанных с окончанием учебных учреждений праздников. Роман Зиновкин О прогнозе ученых

Такой точки зрения придерживается и директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. Однако он опасается, что осенью непривитые школьники и студенты вернутся к учебе, деловая активность также возобновится, поэтому есть основания прогнозировать пик заболеваемости осенью.

Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм удивился прогнозу коллег, поскольку они предсказали

постепенный рост заболеваемости (в 1,5 раза за 2,5 месяца) при относительно резком увеличении показателей.

Позиция власти

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что пандемия коронавируса закончится, если жители страны будут вакцинироваться. Он признался, что он и его дочь сделали прививку российским препаратом «Спутник V». Путин подчеркнул, что не поддерживает идею обязательной вакцинации, и добавил, что регионы обладают правом вводить эту меру для отдельных категорий граждан. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также выразил уверенность, что избежать третьей волны пандемии поможет соблюдение защитных мер по коронавирусу и вакцинация до формирования популяционного иммунитета.