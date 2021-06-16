Российский инфекционист предупредил о риске новых волн коронавируса

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске новых волн COVID-19, поскольку мутировавший вирус может заражать людей повторно. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, пока граждане не начнут соблюдать меры безопасности, люди будут сталкиваться с новыми волнами коронавируса, поскольку после перенесенной инфекции через год иммунитет уже снижается. «А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно», — сказал врач.

Ранее российские математики спрогнозировали, что максимальное число новых случаев коронавируса — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. По подсчетам специалистов, после пика заболеваемость пойдет на спад, уже к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тысяч. Снижаться уровень пандемии будет примерно в таком же темпе, в каком шел рост, но в обратную сторону.

По данным на 15 июня, за прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.