Россия
 
Последние новости
В Австралии развеяли миф об «упадке» России
В Германии увидели «знак надежды» в грядущей встрече Путина и Байдена
Немецкий банк крупно заработал на спасавшей евреев от холокоста компании
Эксперты спрогнозировали резкое падение цен на новостройки в России
Диетолог назвала последствия употребления рыбы пять раз в неделю
Сотрудников ресторана арестовали за отказ в бесплатных бургерах полицейским
Пригожин осудил фанатов Моргенштерна фразой «он ссыт вам в лицо — а вам нравится»
В США взлетели цены на куриные крылья
Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский инфекционист предупредил о риске новых волн коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске новых волн COVID-19, поскольку мутировавший вирус может заражать людей повторно. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, пока граждане не начнут соблюдать меры безопасности, люди будут сталкиваться с новыми волнами коронавируса, поскольку после перенесенной инфекции через год иммунитет уже снижается. «А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно», — сказал врач.

Ранее российские математики спрогнозировали, что максимальное число новых случаев коронавируса — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. По подсчетам специалистов, после пика заболеваемость пойдет на спад, уже к середине июля количество новых случаев в день может составить 20 тысяч. Снижаться уровень пандемии будет примерно в таком же темпе, в каком шел рост, но в обратную сторону.

По данным на 15 июня, за прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Проценко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19
Спрогнозирован пик роста числа зараженных COVID-19 в России
Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID-19