ВОЗ дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени»

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по борьбе с распространением «черной плесени» или мукормикоза. Для этого следует сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса, а также внимательно следить за санитарной обработкой биомедицинского оборудования, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что ряд грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов в Индии, связан с дрожжами или плесенью. Они присутствуют в окружающей среде, но воздействуют на людей с ослабленной иммунной системой, перенесших тяжелые заболевания или принимавших определенные лекарства.

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«ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести», — подчеркнула Вуйнович. По ее словам, кортикостероиды при тяжелом течении коронавируса могут спасти жизнь, но их широкое применение может вызывать грибковые инфекции.

Она добавила, что следует тщательно дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы. При диагностике грибковых заболеваний у пациента необходимо использовать специальные препараты. Представитель организации заключила, что в России высокая степень готовности медицинской системы, поэтому риск возникновения «черной плесени» под контролем.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что у человека с тяжелым иммунодефицитным состоянием может развиться грибковое заболевание мукормикоз (или «черная плесень»), хотя в России было зарегистрировано всего два таких случая. Оценивая угрозу распространения в России, он отметил, что эндемичная инфекция в основном характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, а в России другие условия. Однако совсем исключить риск развития «черной плесени» нельзя, сказал эксперт.