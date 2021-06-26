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Оценена угроза распространения «черной плесени» в России

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Dipayan Bose / Keystone Press Agency

У человека с тяжелым иммунодефицитным состоянием может развиться грибковое заболевание мукормикоз (или «черная плесень»), хотя в России было зарегистрировано всего два таких случая. Об этом заявил «Российской газете» замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Грибковое поражение затрагивает не только центральную нервную систему, но и глаза, суставы. Заболевание зачастую развивается в результате использования кортикостероидов, моноклональных тел, искусственной вентиляции легких, антибактериальной терапии, а также у людей, страдающих сахарным диабетом.

Оценивая угрозу распространения в России, эксперт отметил, что эндемичная инфекция в основном характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, а в России другие условия. Однако совсем исключить риск развития «черной плесени» нельзя, сказал Горелов.

В Индии уже десятки тысяч людей заболели мукормикозом. Их число в стране выросло на 150 процентов за последние три недели и достигло 31 тысячи. При этом свыше двух тысяч человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

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