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Первый случай «черной плесени» зафиксировали в Аргентине

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Фото: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

В Аргентине зафиксировали первый случай заболевания мукормикозом — так называемой черной плесенью. Об этом сообщило аргентинское Министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Заболевшей стала 47-летняя женщина из провинции Формоса. Отмечается, что она переболела коронавирусом. Кроме того, у нее есть артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Помимо этого, изучается еще один возможный случай мукормикоза у человека из провинции Буэнос-Айрес.

Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.

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