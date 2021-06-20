Первый случай «черной плесени» зафиксировали в Аргентине

В Аргентине зафиксировали первый случай заболевания мукормикозом — так называемой черной плесенью. Об этом сообщило аргентинское Министерство здравоохранения, передает РИА Новости.

Заболевшей стала 47-летняя женщина из провинции Формоса. Отмечается, что она переболела коронавирусом. Кроме того, у нее есть артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Помимо этого, изучается еще один возможный случай мукормикоза у человека из провинции Буэнос-Айрес.

Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.