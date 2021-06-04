Мексиканец заболел «черной плесенью» и оказался под угрозой удаления глаза

В Мексике у 34-летнего мужчины после перенесенного коронавируса появилось осложнение в виде грибковой инфекции. Отоларинголог диагностировал у пациента мукормикоз, более известный как «черная плесень», сообщает Infobae.

Грегорио Авенданьо подтвердили наличие коронавируса еще 10 мая. Мужчина лечился от заболевания дома и после получения отрицательного теста на COVID-19 вернулся на работу. Его состояние обострилось 26 мая: он перестал употреблять пищу, через три дня его госпитализировали в больницу с параличом лицевого нерва. Спустя время Авенданьо перестал разговаривать.

Врачи объясняют, что жизнь мужчины находится в опасности, поскольку его головной мозг может пострадать. Чтобы не допустить летального исхода, медики планируют удалить Авенданьо левый глаз.

Мукормикоз, или «черная плесень» — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, особенно, для переболевших коронавирусом.

Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Жертвами инфекции становятся люди с ослабленным иммунитетом. По мнению врачей, причина заболевания может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса.