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Роспотребнадзор назвал способ избежать распространения черной плесени

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Фото: Globallookpress.com

Черная плесень (мукормикоз) опасна при ослабленном иммунитете, поэтому чтобы избежать ее распространения как в Индии, важно носить маски и использовать антисептики. Такой способ назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Черная плесень, любой инфекционный агент — опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет», — сказала она.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вспышки черной плесени в России опасаться не нужно, потому что в Индии другая климатическая зона и культура питания. Специалист добавил, что черная плесень появляется при любых иммунодефицитных состояниях.

Впервые вспышку мукормикоза у переживших коронавирус зафиксировали 9 мая в индийском штате Гуджарат. Согласно исследованиям, все заболевшие были диабетиками. Заражение проявляется как побочный эффект коронавируса, и, по мнению врачей, причина может быть в стероидах, которые используют для лечения. Болезнь выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса.

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