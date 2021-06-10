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Эксперт успокоил россиян словами «эпидемия черной плесени нам не грозит»

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Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России с начала 21 века было выявлено всего два случая заболевания мукормикозом — так называемой черной плесенью. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это заболевание распространяется эндемически, то есть, ему требуется определенная влажность и температура, поэтому оно характерно для Юго-Восточной Азии. Эксперт добавил, что для России угрозу представляют «белая» и «желтая» плесень.

Он подчеркнул, что эти болезни развиваются у людей с ослабленным иммунитетом, в группу риска попадают те, кто длительное время принимает стероиды или страдающие диабетом в тяжелой форме. «Мукормикоз может возникнуть у пациентов с выраженным иммунодефицитом, таких людей единицы. Поэтому тотальное распространение черной плесени нам не грозит», — успокоил россиян Горелов.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что обнаруженный в Индии «желтый грибок» не представляет опасности для россиян из-за санитарных и климатических условий. По его словам, в Индии высокие влажность и температура, а санитарное состояние многих индийских водоемов и медицинских учреждений находится на довольно низком уровне.

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