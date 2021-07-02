Власти Москвы поставили точку в вопросе введения локдауна

Введение локдауна в Москве — последняя мера, которую примут власти столицы. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун», — сказала она.

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Ракова добавила, что во избежание подобных мер, власти Москвы ввели «всеми любимые» QR-коды и систему социального мониторинга.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Москве в шесть раз выше по сравнению с показателями по всей России. 2 июля в столице началась повторная вакцинация от COVID-19.

С 28 июня в Москве начали действовать новые ограничения — вход в рестораны осуществляется только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, его можно получить после прививки на сайте Госуслуг. Бумажные сертификаты принимать не будут. Также в рестораны будут пускать тех, у кого отрицательный ПЦР-тест, но он будет действовать в течение трех дней, и тех, кто недавно переболел. До 11 июля без кода можно будет попасть на летние веранды Москвы, он не понадобится для посещения ресторанов в отелях и студенческих столовых, а также несовершеннолетним в сопровождении родителей.