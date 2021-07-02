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Попова оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в шесть раз выше по сравнению с показателями в стране. Об этом она сообщила на пленарном заседании Московского урбанистического форума, видеотрансляцию которого ведет ТАСС.

Ранее Анна Попова сравнила скорость распространения COVID-19 со скоростью самолета.

В пятницу, 2 июля, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала главной причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве новый индийский штамм коронавируса. По ее словам, помимо индийского штамма на распространение коронавирусной инфекции в городе влияет ряд других причин.

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