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Минздрав сообщил об обнаружении «дельта»-варианта почти у всех пациентов на ИВЛ

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Почти у всех пациентов с COVID-19, которые находятся на ИВЛ, обнаружен «дельта»-вариант. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент больные тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

«Если говорить про текущую ситуацию сегодня, если мы сравниваем то, что было 2-3 месяца назад, к большому сожалению, сегодня у нас мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких», — уточнил Авдеев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в стране нового штамма коронавируса «дельта плюс». Специалисты считают, что главная его опасность заключается в способности уходить от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.

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