Россия
 
Последние новости
В России впервые с января выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса
МИД Германии рассказал о цели в отношениях с Россией
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом пиджаке Zara и вызвала споры в сети
В России зафиксировали суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом
Автоэксперт оценил планы ГИБДД мгновенно определять пьяных водителей
Бывший тренер «Тоттенхэма» сравнил сборные России и Украины
Киркоров обжаловал запрет литовского суда на въезд в страну
В Совфеде предложили ставить инвалидность переболевшим COVID-19
Момент убийства российского школьника девочкой-подростком попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин рассказал о новой мутации коронавируса и поиске компромисса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Москва столкнулась с новой мутацией коронавируса, но даже в этих условиях принимаются меры найти компромисс для сохранения обычной жизни, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 1 июля.

По его словам, новая мутация более смертельна и опасна. «Тем не менее, мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требованиями, которые выставляет для нас пандемия. Это очень сложные, очень тяжелые решения, которые приходится принимать», —сказал он на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Градоначальник отметил, что власти стараются обеспечить медицинской помощью всех жителей, но при этом поддерживать нормальное функционирование всего мегаполиса.

Ранее Собянин назвал крайне сложной эпидемиологическую обстановку в Москве. По его словам, число летальных исходов в городских клиниках возросло.

29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России нового штамма коронавируса «дельта плюс».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России впервые с января выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса
В России обнаружили еще два штамма коронавируса
В России выявили новый штамм коронавируса «дельта плюс»