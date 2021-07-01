Собянин рассказал о новой мутации коронавируса и поиске компромисса

Москва столкнулась с новой мутацией коронавируса, но даже в этих условиях принимаются меры найти компромисс для сохранения обычной жизни, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 1 июля.

По его словам, новая мутация более смертельна и опасна. «Тем не менее, мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требованиями, которые выставляет для нас пандемия. Это очень сложные, очень тяжелые решения, которые приходится принимать», —сказал он на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Градоначальник отметил, что власти стараются обеспечить медицинской помощью всех жителей, но при этом поддерживать нормальное функционирование всего мегаполиса.

Ранее Собянин назвал крайне сложной эпидемиологическую обстановку в Москве. По его словам, число летальных исходов в городских клиниках возросло.

29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России нового штамма коронавируса «дельта плюс».