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Власти Москвы назвали главную причину роста заболеваемости COVID-19

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главной причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве является новый штамм коронавируса — индийский. Ее назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Она добавила, что помимо индийского штамма, на распространение коронавирусной инфекции в городе влияет много причин.

Ранее заммэра рассказала, что коронавирусом переболели свыше 10 процентов жителей Москвы. По ее словам, от общего объема переболевших COVID-19 по России жители столицы составляют 25 процентов.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Москве, как и в целом по стране, ухудшилась. 30 июня в России впервые с января выявили свыше 23 тысяч новых случаев COVID-19.

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