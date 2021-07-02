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Назван процент переболевших коронавирусом москвичей

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Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Коронавирусом переболели более 10 процентов жителей Москвы, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 2 июля.

По ее словам, от общего объема переболевших коронавирусом по России москвичи составляют 25 процентов.

Ракова добавила, что столица справляется с пандемией. «Несмотря на всю сложность ситуации, город продолжает жить практически нормальной жизнью», — сказала она.

Кроме того, Ракова сообщила, что Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», всего планируется закупить не менее 750 тысяч доз.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Москве, как и в целом по стране, ухудшилась. 30 июня в России впервые с января выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса.

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