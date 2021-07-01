В Подмосковье выявили случай незаконной продажи сертификата о вакцинации

Росздравнадзор выявил в Подмосковье случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, речь идет о получении подделки в ГБУЗ Московской области «Егорьевская центральная районная больница».

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Чтобы выявить подделку, сотрудник управления Росздравнадзора по Москве и Московской области провел контрольную закупку фальшивого сертификата через Telegram-канал. Он начал переписку с мошенниками, предоставив им необходимые данные. Через некоторое время в Федеральном реестре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а на портале Госуслуг — сведения о том, что прививка была сделана в Егорьевской больнице.

На основании полученных данных Росздравнадзор организовал проверку. чтобы выявить тех, кто получил статус вакцинированного незаконным путем. В ней участвуют сотрудники МВД, мошенникам грозит наказание, предусмотренное Уголовным кодексом.

Как ранее заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Он уточнил, что подделка QR-кодов, необходимых для посещения заведений общественного питания в Москве, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей. Сенатор уточнил, что подобные действия являются нарушением санитарно-эпидемиологических норм.