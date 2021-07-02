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Россиянам рассказали о новом свойстве индийского штамма коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Дельта»-вариант коронавируса чаще поражает желудочно-кишечный тракт, реже — рецепторы верхних дыхательных путей. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Отвечая на вопрос, почему при индийском штамме коронавируса реже пропадает способность различать запахи, специалист заявил, что таковы особенности данной мутации. «Констатация факта. Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом "дельта"», — заявил он.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что этот штамм является более заразным, чем оригинальный вирус, в связи с чем необходимо пройти вакцинацию.

Ранее в Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости COVID-19 со сменой штаммов коронавируса. Также отмечается, что увеличение числа заболевших связано с игнорированием мер профилактики.

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