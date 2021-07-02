Кремль заявил о печальной ситуации с COVID-19 в России

В целом ряде регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, складывается напряженная ситуация с COVID-19, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 2 июля.

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«В Москве в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Петербурге тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения», — сказал он.

В то же время Песков отметил, что пока власти не рассматривают сценарий со всеобщим локдауном, и чтобы избежать этой меры, граждане должны привиться как можно скорее, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные власти не планируют локдаун. По ее словам, на это пойдут лишь в качестве последней меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Последние несколько недель в России наблюдается ухудшение статистки оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Так, число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 23 218 человек — такие показатели зафиксированы второй день подряд. Больше всего случаев — 6893 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Московская область (2488 случаев) и Санкт-Петербург (1671 случай).

Столичные власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 с новым индийским штаммом.