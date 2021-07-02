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В России второй день подряд выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 218 человек — такие показатели зафиксированы второй день подряд. Общее количество инфицированных достигло 5 561 360. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в пятницу, 2 июля.

23 218
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего случаев — 6893 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Московская область (2488 случаев) и Санкт-Петербург (1671 случай). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Магаданской области (23 случая), Чукотском автономном округе (14 случаев) и Ненецком автономном округе (8 случаев).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 679 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 136 565 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 197. Всего выздоровели 5 035 518 пациентов.

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