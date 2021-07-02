Попова назвала число проблемных регионов по коронавирусу

В стадии подъема по коронавирусу находятся десять регионов России. Число проблемных субъектов РФ назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Московского урбанистического форума, видеотрансляцию которого ведет ТАСС.

По ее словам, более половины субъектов вовремя принимают меры по борьбе с инфекцией.

Попова отметила, что самый большой прирост заражений наблюдается в Москве. Уровень заболеваемости в столице в шесть раз выше по сравнению с показателями в целом по России, уточнила она. Основной причиной роста заболеваемости она назвала новый индийский штамм.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Москве, как и в целом по стране, ухудшилась. 30 июня в России впервые с января выявили более 23 тысяч новых случаев заражения.