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Попова предрекла появление новых мутаций коронавируса на протяжении двух лет

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На протяжении еще двух лет будут появляться новые мутации коронавируса. Это предрекла глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Московского урбанистического форума, видеотрансляцию которого ведет ТАСС.

По ее словам, «дельта»-вариант в настоящее время поразил 90 стран. Этап притирки, как утверждают ученые, будет продолжаться два года. Попова добавила, что новый вирус достаточно быстро распространился по миру, он уже вытесняет британский штамм.

Она рассказала, что каждый штамм коронавируса говорит о том, что он сильнее предыдущего.

«Когда ученые создают вакцину, они для включения в вакцину берут именно те участки вируса, которые наименее подвержены мутации, и это обеспечивает использование вакцин при возможных мутациях вируса», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что в стадии подъема по коронавирусу находятся 10 регионов России. По ее словам, более половины субъектов вовремя принимают меры по борьбе с инфекцией.

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