В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости COVID-19 со сменой штамма

Смена доминирующего штамма коронавируса в России привела к росту заболеваемости COVID-19. Об этой связи рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

По словам специалиста, рост заболеваемости также связан с массовым игнорированием мер профилактики. Из-за пренебрежения правилами создаются условия для дальнейшего распространения инфекции. Он добавил, что в летний сезон люди интенсивнее перемещаются по стране и другим государствам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что «дельта»-вариант коронавируса, при котором болезнь протекает тяжелее, чем при других мутациях COVID-19, вытеснил все остальные варианты из столицы.