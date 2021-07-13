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В российском регионе врачей уличили в подделке сертификатов о вакцинации

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Фото: АГН «Москва»
В Брянске полицейские уличили врачей в подделке сертификатов о вакцинации против COVID-19

В Брянске сотрудники полиции и ФСБ уличили российских врачей в подделке сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

Отмечается, что медперсонал одной из больниц вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о прививках. По предварительной информации, три сотрудника учреждения за денежное вознаграждение вносили фальшивые данные в реестр, после чего граждане получали свидетельства.

Выяснилось, что таким образом поддельные сертификаты получили 12 работников одного их предприятий Брянской области. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Сотрудники полиции дадут оценку не только действиям врачей, но и граждан, которые обратились за незаконными услугами. В случае использования поддельных документов они будут привлечены к ответственности.

Ранее, 8 июля, в Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода по по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант приобрел подделку за девять тысяч рублей. В настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье покупателям фальшивого кода грозит до двух лет лишения свободы.

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