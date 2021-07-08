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В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о покупке поддельного QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по столице Павел Милованов, передает ТАСС.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), отметил он.

Милованов добавил, что фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. Он также уточнил, что в настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.

В ГУ МВД по Москве рассказали, что выявили свыше 800 сайтов с предложениями приобрести поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды.

Ранее стало известно, что поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов и кафе начали продавать в даркнете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные горожане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти также могут граждане с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не превышает трех дней.

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