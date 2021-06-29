Описана схема подделки QR-кодов для прохода в рестораны Москвы

В сети появились способы подделки QR-кодов для прохода в рестораны Москвы. Соответствующие схемы описали специалисты в области информационной безопасности, передает «Коммерсантъ».

Как отметил аналитик Дмитрий Артимович, в городе запустили QR-коды, которые привязывают к поддельному сайту, имитирующему портал госуслуг. Там необходимо ввести паспортные данные. По словам специалиста, в случае проверки поддельного кода работник ресторана может не заметить, что домен ненастоящий.

Использование фейкового сайта, на который ведет поддельный цифровой пропуск, стало самой распространенной схемой среди предложений по обходу ограничений, подчеркнул ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Александр Черныхов. Он рассказал, что в сети уже появились инструкции по созданию таких связок.

Кроме того, специалисты ГК InfoWatch подтвердили, что в последнее время зафиксировано много групп и Telegram-каналов, где горожанам предлагают купить QR-коды.

«Причем если в случае с поддельными сертификатами о вакцинации можно говорить о коррупции в медучреждениях, то QR-коды, как правило, продают мошенники»,— отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Ранее сообщалось, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.

С 28 июня в столице действуют новые антиковидные ограничения. Рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные граждане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти в заведение также можно с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не должен превышать трех дней.