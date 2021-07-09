Роскомнадзор заблокировал 400 сайтов по продаже поддельных COVID-сертификатов

С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил почти 400 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации или QR-кодах для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято на основании требований Генпрокуратуры России.

В июне сообщалось, что с начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил 227 интернет-страниц с фейками, среди них ресурсы по продаже сертификатов о вакцинации.

Ранее в Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.