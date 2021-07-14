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В МИД прокомментировали сообщения о россиянах в афганских тюрьмах

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Фото: Сайед Али / РИА Новости
Дипломат Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент в тюрьмах Афганистана находятся «два-три десятка» людей, которые утверждают, что у них есть российское гражданство. Российский дипломат объяснил, что эти люди просочились в страну под разными предлогами. Ситуация аналогична той, что происходила в Сирии, добавил спецпредставитель президента России по Афганистану.

Ранее Кабулов рассказал, что члены радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе. Согласно его словам, глава политофиса «Талибана» в Катаре мулла Абдель Гани Барадар пообещал, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы «пылинки не упало» на генеральное консульство Российской Федерации.

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