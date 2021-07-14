МИД заявил о роли «Талибана» в борьбе с «Исламским государством»

Представитель МИД РФ по Афганистану заявил о роли «Талибана» в борьбе с боевиками ИГ

Афганское радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) может сыграть роль в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) на территории Афганистана. Об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Дипломат указал на то, что в северной части Афганистана находятся примерно 3-4 тысячи боевиков ИГ. Пока север контролировала правительственная армия, они «чувствовали себя прекрасно», но теперь оказались под угрозой, так как талибы — их «непримиримые враги».

«Они их ненавидят и в плен не берут, они их уничтожают. (...) Поэтому успехи талибов там обескровливают, лишают ИГИЛ почвы для нападений и для диверсий против Центральной Азии», — приводит агентство слова Кабулова.

Ранее Кабулов рассказал, что члены «Талибана» поклялись обеспечить безопасность российских дипломатов на территории генконсульства России в афганском Мазари-Шарифе. По его словам, глава политофиса «Талибана» в Катаре мулла Абдель Гани Барадар пообещал, что всем полевым командирам движения даны указания, чтобы «пылинки не упало» на территории генерального консульства Российской Федерации. В то же время дипломат заявил, что Россия будет готова возобновить работу генконсульства в Мазари-Шарифе, когда получит твердые гарантии безопасности для своих дипломатов.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

