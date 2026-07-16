Sohu: Семьи колумбийских наемников требуют компенсации от Украины за погибших родных

Семьи граждан Колумбии, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), потребовали от Киева выплат за погибших родственников. Об этом информирует Sohu.

Издание подчеркивает, что родственники погибших или пропавших без вести военных устраивают акции в Колумбии. На них они требуют выплатить страховые компенсации, помочь с поиском пропавших и вернуть тела погибших на родину.

Двое колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, заявили, что сожалеют о своем решении, после того как столкнулись с тяжелыми условиями на Украине.