Литва поселит нелегалов из Белоруссии вместе с поляками

Власти Литвы начали рассматривать вопрос строительства центра для нелегальных мигрантов из Белоруссии в месте компактного проживания польского нацменьшинства Девянишкес. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Согласно задумке правительства, туда свезут беженцев из африканских стран и поселят их в здании, прилегающем к двум школам Девянишкеса. Узнав о таких планах, поляки устроили акцию протеста и пообещали не допустить появления нелегалов на своей земле.

По мнению местных, строительство этого центра нанесет непоправимый урон быту и хозяйству. «Литовское правительство хочет поселить более тысячи исламских мигрантов. Для польской общины из 500 человек это означает разорение», — поддержала соотечественников депутат сейма Польши Анна Мария Ярковская.

Она подчеркнула, что подобные планы противоречат двустороннему договору Литвы и Польши, согласно которому стороны обязались воздерживаться от действий, которые привели бы к нарушению уклада жизни в районах проживания национальных меньшинств.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко.

Помочь Литве урегулировать миграционный кризис вызвались Польша, Чехия, Эстония и Латвия. Варшава, в частности, направила в Вильнюс несколько десятков палаток, шесть генераторов и пять дизельных систем отопления. Также в Литву вскоре прибудет помощь от Министерства обороны Польши.

