Россия отправила в Белоруссию военных

Россия отправила в Белоруссию технику и военных. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны республики.

В ведомстве заявили, что 21 июля первые эшелоны прибудут в страну для подготовки к совместным учениям «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Планируется, что в рамках учебных маневров Вооруженные силы (ВС) России и Белоруссии отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В июле в Гродненской области, неподалеку от границ Польши и Литвы, начался первый этап проверки местных сил территориальной обороны. Он завершится военными учениями, во время которых будут отрепетированы действия по охране и обороне объектов, а также проведены разведывательно-поисковые операции.

В марте Россия и Белоруссия уже провели совместные тактические учения. В них приняли участие Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Были задействованы несколько сотен военнослужащих и больше сотни единиц военной техники.