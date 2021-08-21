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В МИД России ответили на обвинения в кризисе на польско-белорусской границе

Захарова назвала обвинения Польши в миграционном кризисе на границе приступом русофобии
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру обороны Польши, обвинившему Россию в грязной игре на польско-белорусской границе. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

Дипломат назвала слова Мариуша Блащака очередным клиническим приступом русофобии Варшавы и напомнила, что на границе Польши и Белоруссии оказались несколько десятков мигрантов. Самая большая группа, по ее словам, составила 60 человек. При этом к концу 2016 года в Европу из стран Ближнего Востока и Северной Африки, «ставших полигоном трагичных экспериментов НАТО», прибыло 5,2 миллиона мигрантов и беженцев.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. (...) Когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?», — написала Захарова.

Ранее глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что действия российских властей привели к обострению ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и назвал это «грязной игрой Лукашенко и Кремля».

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