МИД прокомментировал решение Испании о недопуске в порт российских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Министерства иностранных дел Испании о недопуске в порт российских кораблей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт города Сеута», — заявила дипломат, отметив, что сложившаяся ситуация выглядит странно на фоне существующей положительной практики взаимодействия двух стран.

По словам Захаровой, подобные действия испанских властей противоречат не только духу подписанной между двумя государствами Декларации о стратегическом партнерстве, но и конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию.

Также представитель МИД отметила, что удивлена факту утечки данного инцидента в СМИ королевства. По ее мнению, Испания подобными действиями пытается продемонстрировать свое равнение «на русофобское крыло НАТО» в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году.

Ранее МИД Испании объяснил причину недопуска двух кораблей ВМФ России в порт в Сеуте. Там заявили, что Россия не предоставила необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу.

20 августа МИД Испании запретил двум кораблям ВМФ России — большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» — зайти в порт. Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Россия информацию не передала.