МИД Испании запретил двум российским кораблям зайти в порт

Министерство иностранных дел (МИД) Испании запретило двум кораблям ВМФ России — большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» — зайти в порт в Сеуте. Об этом сообщает газета El Pais.

Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. По словам источников издания, Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

При этом газета El Confidencial со ссылкой на источники отметила, что суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия. Великобритания выражала свое недовольство, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

При чем тут НАТО?

По данным El Pais, речь шла о трехдневной стоянке, которая должна была начаться 18 августа. В порту корабли должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия, а члены экипажа могли бы посетить город. При этом издание связывает это «политическое решение» с тем, что весной 2022 года Испания будет принимать саммит глав государств и правительств НАТО.

Просьба о заходе в Сеуту пришла по каналам министерства обороны, но потом это ведомство перекинуло этот "мячик" в министерство иностранных дел Испании, указывая на политический характер принимаемого решения. А уж МИД принимал решение, отдавая себе отчет в том, что Испания весной 2022 года будет принимать саммит глав государств и правительств НАТО Газета El Pais об отказе МИД Испании российским кораблям

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Военная мощь

В начале июня обозреватель американской газеты The National Interest Питер Сучиу (Peter Suciu) заявил, что Россия предпринимает заметные усилия для наращивания военной мощи, в частности, за счет новых кораблей. Он напомнил, что, согласно заявлению главы российской Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в 2021 году российскому флоту планируют поставить пять новых и два отремонтированных военных корабля. Аналитик сослался на слова Рахманова о том, что в прошлом году ОСК поставила 11 кораблей и судов, из которых восемь были абсолютно новыми.

По его мнению, российский флот в значительной степени вовлечен в «фазу восстановления» и переориентации с Военно-морского флота СССР, который к 1990 году насчитывал более 650 кораблей, включая семь авианосных крейсеров, 73 ракетных крейсеров и эсминцев и целых 260 подводных лодок. После распада СССР российские военные унаследовали мощный флот, но не могли позволить себе управлять им или даже содержать большую его часть, рассказал Сучиу, и этот потенциал был в значительной степени утрачен. Сейчас Россия сосредоточилась на создании подводных лодок и небольших надводных кораблей, что в первую очередь предназначено для защиты рубежей страны, хотя эти суда могут показать свою мощь за пределами России, добавил Сучиу.

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«Грозный сигнал» Западу

В августе автор китайского информационного агентства «Синьхуа» заявил, что российское государство развивает свой флот и таким образом подает «грозный сигнал» странам Запада. Речь идет о развитии и разработках в нескольких направлениях: автор упоминает атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег», готовящийся к появлению десантный корабль и легкий фрегат-невидимку. Помимо прочего, Россия якобы стала чаще проводить учения вне своих территориальных вод: имитировать боевые действия в Средиземном море и Тихом океане. По мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктора военных наук Константина Сивкова, значительная часть корабельного состава Военно-морского флота (ВМФ) России, особенно океанской зоны, все еще остается советской.

Можно лишь гордиться, что советским кораблестроителям и разработчикам противокорабельных ракет удалось создать корабли, ракетное оружие, которые даже спустя более 40 лет сохраняют оперативное значение для ВМФ и способны решать задачи обеспечения национальной безопасности страны Константин Сивков о российских кораблях

Тем не менее, по мнению доктора военных наук, «наши новые корабли действительно превосходят по своим тактико-техническим данным и боевым возможностям все иностранные аналоги», однако «их неприлично мало».